9 Ocak 2024 Salı

Aslan Parçası


 Bazen çok net pozisyonları harcıyor diye kızıyoruz ama sorumluluktan kaçmaması ve hep oyunun içinde olması çok takdir edilesi. Hem maç kaçırmıyor hem de sahada saklanmıyor. Yürüyedur aslan.

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