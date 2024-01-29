29 Ocak 2024 Pazartesi

Dayı Gaza Bastı


 Son 1 ayda performansı çok arttı ve ciddi katkı vermeye başladı. Oliveira yokken bu yaptığı çok daha kıymetli şu anda.

Ortayı Yapan zaman:
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