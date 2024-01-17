17 Ocak 2024 Çarşamba

Milli Takıma Kazandırmak Gerekir


 Almanya U-15 ve U16 milli takımlarında forma giyen Eyüp Aydın, teklif gelmesi durumunda tercihini Türkiye’den yana kullanacak.

Montella ve ekibinin oyuncunun durumundan haberi var.
Ortayı Yapan zaman:
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