27 Ocak 2024 Cumartesi

Dinamo


 Bazı oyuncuların sahada varlığı dahi rakip için caydırıcı bir güç olur.

İşte Lucas Torreira’nın Galatasaray için önemi tam olarak bu şekilde. Onun varlığı Galatasaray’ın merkez oyunu kalitesini Avrupa standartlarına çekmesini sağlıyor.
Ortayı Yapan zaman:
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