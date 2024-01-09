9 Ocak 2024 Salı

Ligin En İyisi


 Hala gelişime açık ve üstüne koyarak devam ediyor. Şu an tartışmasız ligin en iyi stoperi. Hele solak olunca ülkede değil dünyada bile kıymetli. Avrupa şampiyonası sonrası talibi artar yaşı 30 olsa bile.

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