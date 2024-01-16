Okan Hocadan Açıklama

Zorlu geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Son maç berabere kaldıktan sonra bugün reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Antrenmanda bunu gördük ama oyun içinde zaman zaman kendimizi sıktık. Oyuncularımın saha içinde çok rahat olmadığını söyleyebilirim. Kaybettiğiniz puan sonrasında bir sonraki maç üstünüzde baskı oluşabiliyor. Bunun baskıları zaman zaman oluyor. Önemli olan buradan üç puanla gitmekti.
“NET BİR GOLDÜ”
1-0’ı bulduk. Rakibimizin güçlü bir stratejisi vardı. Çok pas yapan bir takımdı ama genelde uzun topları tercih ettiler. İlk yarının sonlarında topla pas yapma şansı buldular. 2-0’ı da bulduk ama iptal edilen gol, dünyanın neresinde olursa olsun verilirdi. Bir tek Türkiye’de verilmez herhalde. Hakem de pozisyona çok yakındı. Bir faul olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’de her yerde farklı kararlar veriliyor. Standardın oturmadığını hep görüyorum. Bu pozisyon faulse futbolda her maç 500 faul filan olur. Buna faul veriyorsanız ve VAR’dan pozisyon dönmüyorsa gerçekten bunu sorgulamak lazım. VAR’ı da sorgulamak gerekiyor. Benim görüşüme göre net bir goldü. 2-0’ı bulup daha rahat bir maç geçirebilirdik. Maalesef bu olmadı.
“BİRÇOK TAKIM MUTSUZ”
Ülkemizde hakemleri eğitmek için bir sürü eğitmen getiriyoruz. Dünya kadar paralar veriyoruz. Burada bir gelişim göremiyoruz. Bu tür hatalar yapılıyor. Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bundan da sıkıldık. Aleyhimize bir penaltı verildi. Yüzde yüz penaltı. Sesimizi çıkarmıyoruz. Son attığımız penaltının da doğru karar olduğunu düşünüyorum. İkinci gol verilse maçın gidişatı çok değişecekti. Bunları Galatasaray olarak çok fazla yaşamaya başladık. Bununla ilgili mutsuzuz. Sadece Galatasaray değil birçok takımdan bunu duyuyoruz. Birçok takım mutsuz. Mutlu olmamız gerekiyor. Hakemlerin daha iyi olması gerekiyor. 1. Lig’de de VAR ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Kadro artırıldı. Orada da bir mutsuzluk var. TFF’nin de iyi niyetle bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Olmayan bir şeye karşı tepki veriyorlar. Onlar da değişikliğe gidiyorlar. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Farklı bir şey düşünmüyorum ama maalesef bir türlü olmuyor.
“OFANSİF OLARAK KISITLANDIK”
Ofansif olarak çok kısıtlandık. Bakambu ve Hakim Ziyec’in milli takıma gitmesi, Icardi’nin sakatlığı… Kerem de bugün cezalıydı. Ofansif anlamda ne üretebiliriz kulübede onu düşündük. Barış’ı sol bekten öne aldık. Öndeki oyuncularımız kendi performanslarının altında oynadılar. Çok iyi oyunculara sahibiz ama bugün bir türlü bireysel anlamında istediğimizi yapamadık. Zaha ikinci yarı daha iyi oynadı. İlk yarı kendi performansının altındaydı. Tete ve Halil de öyle. Üretemediğimizde, kulübeden de birini getiremediğimizde zorlandığımız yerler oldu. Kaan’ı sol beke aldık, Barış’ı öne aldık. Devamında Barış’ı sola alıp Baran’ı öne aldık. Genç oyuncularımız Baran ve Eyüp girdikten sonra etkili oldu. Berkan ve Kerem Demirbay da girdikten sonra takıma etki etti. Bu çözümler içinde ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Üç puan için mutluyuz.
Nelsson iyi oynadı. Sahada iyi oynayanlardan biriydi. Bir gol attı. Defanstaki düellolarda da çok başarılı oldu. İyi oynadı ve iyi gidiyor. Devamlılığı var. Oynadığı mevkinin hakkını veriyor. Performansından çok mutluyum.
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