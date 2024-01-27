27 Ocak 2024 Cumartesi

Büyük Karakter Koydu


Mertens'in istanbulspor'un iptal edilen golündeki 80 metre deparı inanılmazdı. 36 yaşında her maç yürekten her maç son terine kadar mücadele. iyi ki varsın.

Ortayı Yapan zaman:
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