Kaptan Gibi Konuştumus

“Her maç gibi zordu. Her rakibe karşı ekstra bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Fırsatlar konusunda daha iyi bitirebileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapacak kalitemiz var. Daha rahat olmamız için daha büyük farkla öne geçmemiz gerekiyor. Galip olduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda da kazanmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.
Ligde takımımızın pozisyonu hakkında Uruguaylı file bekçisi, “Şu anda iyi durumdayız. Kapasitesi iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz olsa da tam takım olduğumuzda bir avantajımız elbette olacak. Son ana kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Son 10 yılda 6 şampiyonluğumuz var. Her sene kazanmak için bizim ismimiz öne çıkıyor ve normal olan bizim şampiyon olmamız. Büyük takımlara karşı mücadele edeceğiz; fakat elimizden gelen her şeyi vermemiz ve istediğimiz şeye ulaşmamız gerekiyor.”
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