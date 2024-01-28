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Müthiş Bir Transfer Pazarlığı
Galatasaray, Bayern Münih ile pazarlıktayken bir yandan da Rennes kulübü ile pazarlık sürecini yönetti. Bayern, Boey'in menajerlik şirketi Stellar'a tam yetki verdi. Organizasyon payının tamamını Bayern'in vermesi için Almanlar ikna edildi. Bu pay 5 milyon.
Galatasaray, Boey'in eski menajerlik şirketinin payı olan 3.5 milyon Euro'yu 1 milyon Euro'ya indirdi. Stellar'ın satıştaki yüzde 10'luk payı yüzde 2.5'a indirildi. Yani 4 milyon Euro'dan 1 milyon Euro'ya inildi.
Erden Timur, totalde yaklaşık 10.5 milyon Euro'yu daha Galatasaray'a kazandırmış oldu. Rennes'e 6, tüm organizasyon için kasadan 2 milyon Euro çıkacak. Yani Galatasaray'a kemiksiz 32 milyon Euro kalacak."
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