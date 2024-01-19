19 Ocak 2024 Cuma

Artık Ümidi Kestim


 Gelişirse direkt 11 olur mu tam emin değildim ama artuk şundan eminim en azından şu an bırak 11'i yedek olarak bile takımda kalıp verimli olması çok zor. Bir takıma gidip sürekli oynamak zorunda.

Ortayı Yapan zaman:
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