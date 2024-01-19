19 Ocak 2024 Cuma

Büyük Takım Stoperi


 Sakatlık geçti artık sahalara dönüyor. Net bir büyük takım stoperi. Nelsson ne kadar iyi olsa da Davison ile başka bir futbol oynuyorsun bu da gerçek.

Ortayı Yapan zaman:
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