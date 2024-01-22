22 Ocak 2024 Pazartesi

Üç Puan 5 Golle Geldi


 Bizimle harp eden genelde kaybeder.

Ortayı Yapan zaman:
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