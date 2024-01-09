9 Ocak 2024 Salı

Beklenti Yüksek


 Çok daha fazla katkı verecek potansiyeli var ve aldığı yıllık ücret ve imza parası nedeniyle dikkat çekiyor. Yıllık 3 milyon alsa bu kadar beklenti olmaz 6-7 alınca her maç şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyen olur çok normal.

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