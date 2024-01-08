8 Ocak 2024 Pazartesi

Aslan Ve Yavruları


 Muslera Galatasaray'a imza attığında Eyüp 6, Ali Turap 5, Efe ise 4 yaşındaydı. Hayat böylesine ilginç ve güzel işte. Bu foroğraf ise başka güzel

Ortayı Yapan zaman:
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