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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
29 Ocak 2024 Pazartesi
Psikolojik Üstünlük
O iş lafla olmaz sahada olur. Bu adam psikolojik üstünlük
Ortayı Yapan
FIRAT
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Pazartesi, Ocak 29, 2024
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Etiketler:
Galatasaray
,
Mauro İcardi
,
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30 milyon avro net transfer geliri açıklamasının altını çizelim. Galatasaray'ın kasasına giren rakam bu. Rennes'in yüzde 15'lik payı ya da menajer alaca...
8 saat önce
Yiğit Yılmaz
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*Yine izlemeye başlarken beklentimin fazla olmadığı bir film yine oldukça beğendiğim ve duygusal anlamda etkilendiğim bir seyre dönüştü.* *Fransız pan...
1 hafta önce
ultras/Movement
Atatürk Kazandı
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2022-2023 Futbol Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe'nin Süper Kupa mücadelesi TFF tarafından birden "şap...
4 hafta önce
Target Striker
Geçmişi Öldürmek
-
Siz bu satırları okuduğunuzda ben çok uzaklarda olacağım... Bir intihar mektubu gibi başladığımın farkındayım. Tabi ki intihar etmiyorum. Benim gibi yaşam...
4 ay önce
FCN Blog
Yeni bir dönem ve Şampiyon Galatasaray!
-
2007 yılında yayın hayatına başlayan *FCN Blog*, 2023 itibariyle yeni bir konsepte (daha doğrusu eski günlerine) dönmeye hazırlanıyor. Dönemin en güncel ...
4 ay önce
Aceto Balsamico
İhale Deco'ya Kaldı
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Real Madrid ve Barcelona arasında fırtınalar kopartan Arda Güler, Madrid kulübüyle sezonu açtı ama perde arkasında yaşananların detayları bitmek bilmiyor...
6 ay önce
Artemio Franchi
Arsenal: Neden kasabanın diğer tarafındaki Dial Square FC taraftarının kalbi hala Arsenal için atıyor?
-
Marc Brewer, Dial Square taraftarı olarak hala Arsenal kıyafetlerini giyiyor. O anda Emirates Stadyumu tarihinin gelmiş geçmiş en önemli lig maçı oyn...
11 ay önce
No Pain No Gain
Başlıksız Yazı
-
En son 2018'de Fenerbahçe'de bir şeylerin değişeceğine, eski düzenin yok olacağına inanarak bir yazı karalamışım. Ali Koç'tan ne beklediysek neredeyse h...
2 yıl önce
Borges
TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTEMEMİŞTİ
-
Aralık 2019'da Fitbol Dergi için yazılmıştı. AMATÖR LİGLERİN BÜYÜK GOLCÜSÜ OLAN DANİEL FARKE GOLLERİYLE HAYAT VERDİĞİ TAKIMA ZOR ZAMANINDA GİTMEK ZORUN...
2 yıl önce
Flying Dutchman
AMA ARKADAŞLAR İYİDİR İDMAN YURDU F.C.
-
Biz burda anılarımızı anlataduralım gitgide yazılarda makarasını yaptığımız "Anı Adamı Sunay Akın" kıvamına hızlıca yaklaşıyoruz, Sunay Akın ile dalga geçe...
3 yıl önce
Total Futbol
Babylon Dergisi Röportajı
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http://www.aliece.com/2013/11/babylon-dergi-ali-ece-roportaji/#more-1895
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