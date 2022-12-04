4 Aralık 2022 Pazar

Ve Messi Maradona'yı Geçti


 Oynadığı 1000. maçta Messi, Dünya Kupası'ndaki 9. golünü atarak 8 gollü Maradona'yı geride bıraktı.

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