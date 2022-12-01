1 Aralık 2022 Perşembe

Mutlu


 Przegląd Sportowy 36 yıl sonra Polonya'nın gruplardan çıkmasının ardından bugün, "Mutlu" manşetiyle çıkmış. Gerçi, "Szczesny" manşetiyle de çıkabilirlerdi. Szczesny'nin Lehçe'deki anlamı "şanslı"....

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