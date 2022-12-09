9 Aralık 2022 Cuma

Hırvatlar Yarı Finalde


 Takım oyunu,teknik kapasite ve fiziksel yeterlilik işte karşınızda Hırvatistan.

Ortayı Yapan zaman:
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