6 Aralık 2022 Salı

Fas Bu Gece Uyumaz


 Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıktılar.

Turnuva favorilerinden İspanya'yı elediler. Fas, çeyrek finalde.
Ortayı Yapan zaman:
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