1 Eylül 2022 Perşembe

Uzaylı Haaland


 🔹 Crystal Palace maçı: 19 dakikada hat trick.

🔹 Nottingham maçı: 26 dakikada hat trick. 🔹 Üst üste 2 maçta hat trick. 🔹 22 yaşında kariyerindeki toplam 14. hat trick. 🔹 Premier Lig 5 maç, 9 gol.
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 