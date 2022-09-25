Okan Buruk'tan Açıklama

Maça renk katan, bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazırlık maçı olsa da çok önemli bir sayı ile destek verdiler. Genel olarak güzel bir oyun oldu. İstanbulspor da oyun olarak güzel işler yaptı ve oyun kalitesi hem fiziksel hem de futbol anlamında kaliteli oldu. Çok fazla pozisyona girdik. İki gol attık ama belki 7-8 önemli pozisyondan yararlanamadık. Bunları attığımızda bizim için önemli olacak. Juan Mata ve Icardi gibi yeni gelen iki önemli oyuncumuzun maç görmesi önemliydi.”
“Midtsjö ve Dubois gibi sakatlıktan yeni dönen, çok uzun süre bulamamış oyuncuların oynaması önemliydi. Ciddi süre aldılar. Akademimizden çok fazla oyuncu oynattık. Bugün en büyük mutluluğumuz bu. Genel olarak bizim için güzel bir karşılaşma oldu. Sakatlık olmadan tamamladık. Hazırlık maçı olsa da Galatasaray formasıyla çıktığımız her maç bizim için önemli. Kazanarak tamamladığımız için sevinçliyiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”
“90 dakika oyunu domine etmek, aynı tempoyu götürmek zor. İlk yarının genelinde 5-6 net gol pozisyona girdik. Bir takım için bir maçta yeterli bir pozisyon sayısı. Oyun içerisinde ciddi bir düşüş görmedim. Maçın geneli istediğimiz gibi gitti. Rakibin de girdiği pozisyonlar oldu. Hazırlık maçına göre iyi bir tempoydu. Maçın genelinde üstün olan taraftık.”
“Bugün kanatta çok alternatifimiz yoktu. Patrick’i o yüzden kanat oynattık. Ligde bunu düşünmüyoruz. Beknaz yabancı statüsünde. Şu anda kadromuz içerisinde oynayamayacak bir oyuncu olduğu için onu devrede aldık. Özellikle Patrick ile ilgili bir denememiz olmadı.”
“Önemli olan pozisyona girmek. Bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor. Hücum anlamında üretkenliğimiz yerinde. Çalışmaya devam edeceğiz. İçeriye atmayı daha doğru şekilde yapacaklarına inanıyorum.”
“Bugün oynayan herkes ilk 11 içine girebilir. Bunun kararını vereceğiz. Milli takımdaki oyuncularımız görecek. Bütün oyuncularımız hazır ve oynamak için bekliyorlar. Bunun için en doğru kararı vermeye çalışacağız.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder