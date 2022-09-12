Okan Hocadan Açıklama

Birinci dakikada çok net bir gol pozisyonu kaçırarak başladık. Rakip kaleye çok fazla top getirdik. Geriye düştük ama golün dışında çok net pozisyona girdik. İlk yarı özellikle sağ tarafı çok iyi kullandık. 1-1’i yakaladık, daha sonra oyunun tüm bölümlerine hakim olarak oynadık. Bu önemli. İstekliydik, arzuluyduk. Top bizdeyken iyi hücum yaptık. Savunma geçişlerimiz iyiydi. Rakibe çok net gol pozisyonları vermedik. Çok fazla gol kaçırdık. Bu maçın skorunun bizim açımızdan çok daha fazla değişik olması gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar kaçırdığımız ve veremedimiz gol pozisyonları vardı. O topları ulaştırabilsek daha net gol pozisyonları yakalayabilirdik.”
“Takım oyunu ortaya çıktı. Takımımızın bir ruhu oluştu. Oyun kültürümüz her geçen gün artıyor. İsteğimiz ve arzumuz var. Top hem bizde hem rakipteyken iştahlıyız. Beni en çok sevindiren ofansif anlamda bu akşam televizyon başında oturan insanlara çok güzel bir maç seyrettirmek. 3-2’den sonra bile iki net gol pozisyonu yakaladık. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Değerli bir galibiyet aldık. 5 gün sonra maç oynayacağız. Bugün değişiklikleri yaparken cuma günü oynayacağımız maçı düşündük. Hem diri oyuncular girsin hem de elimizdeki yorgun oyuncular dinlensin istedik. Maçın sonu 3-2 oldu, 3-3 olur mu korkusu yaşadık ama o bölümde bile çok net gol pozisyonları kaçırdık. Oyun olarak iyi işler yaptık. Oyun olarak her geçen gün üstüne koyuyoruz. Fizik olarak gelişiyoruz. Oyuncularımız birbirini tanıdıkça daha iyi şeyler yapmaya başladı. Cuma günü sahamızda oynayacağımız maçı düşüneceğiz.”
“Kerem çok çalışıyor. Antrenmanlarda hep en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazen üstünüzde baskı oluşur. Tam olarak istediğinizi yapamazsınız. Bu dönemler herkes için olabiliyor. Bu dönemde Kerem’e takım olarak hep destek veriyoruz. Onunla ilgili oyun içinde gelişmesi için kenardan uyarılar da yapıyoruz. Bence Kerem’in ihtiyacı olduğu şey attığı goldü. Bu golden sonra ikinci gol geldi. Bundan sonra Kerem’in performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen seneden beri beklenti çok yüksek. Bu beklentiyi karşılamak için hep çalıştı. Her antrenman sonrası şut çalışması yapıyor. Çalışmayı seven bir oyuncumuz. Kerem’e güveniyoruz. Kerem Galatasaray adına uzun yıllar çok daha büyük işler yapacak.”
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