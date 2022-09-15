15 Eylül 2022 Perşembe

Yüzün Hep Gülsün


 Senin temiz kalbin tüm kupalardan daha kıymetli Aslan Parçası

Ortayı Yapan zaman:
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