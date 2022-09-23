23 Eylül 2022 Cuma

Yaş Ortalamaları


 🔹Galatasaray: 25.6

🔹Fenerbahçe: 25.7 🔹Beşiktaş: 26.7
Ortayı Yapan zaman:
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