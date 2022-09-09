Juan Mata Galatasaray'da

28 Nisan 1988 tarihinde İspanya’nın Burgos kentinde doğan Mata, Real Oviedo ve Real Madrid altyapılarında profesyonel futbola hazırlandı. Dünya devi Real Madrid’in altyapısından 2007 senesinde Valencia’ya transfer olarak buradaki futboluyla kalitesini ispatlayan İspanyol yıldız, dört sene boyunca Mestalla’da forma giydi.
Valencia kariyerinde çıktığı 174 maçta 46 gol ve 52 asistlik katkı veren Mata, 2007-08 sezonunda İspanyol Kupası sevincini yaşadı. Valencia’dan sonra 2011 yılı ağustos ayında Chelsea’ye transfer olarak İngiltere Premier Lig’e adım attı.
Chelsea’nin 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı yılda kadroda bulunan futbolcu, ertesine sene aynı takımda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Maviler’de 135 maçta 46 gol ve 52 asistlik üstün performansıyla yıldızı parlamaya devam eden Mata, 3,5 sezonluk Londra macerasından, Manchester’a geçti. 2014-15 sezonunun ara transfer döneminde Manchester United’a transfer olan İspanyol yıldız, Galatasaray’a imza atana dek Kırmızı Şeytanlar’da forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısını Manchester United’da da tekrarlayan Mata, 285 maça 51 gol ve 47 asist sığdırdı. İstatistiklerden görüldüğü üzere golleri kadar asist ortalaması da yüksek olan dünya yıldızı, forvet arkası ve kanatlarda oynayabiliyor.
İspanya Milli Takımı’nın Avrupa’yı domine ettiği yıldızlar kadrosunda uzun süre yer alan Mata, 2010’da Dünya Kupası şampiyonluğu, 2012’de ise Avrupa şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli parçası oldu. İspanya A Milli Takımı formasını 41 kez sırtına geçiren futbolcu, 10 kez fileleri sarstı.
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