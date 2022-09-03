8 Eylül 2022 Perşembe

3 Golle Başladı


 Lewandowski Barcelona ile çıktığı ilk CL maçında 3 golle şov yaptı. Tecrübe,kalite hala üst düzey.

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