Okan Hocadan Açıklama

Maça kötü hakem yönetimiyle başlarsak daha iyi olur. Pazartesi gecesi, tek maç. İnsanlar televizyon karşısına oturup güzel bir maç seyretmek istiyorlar. Bir kere bu kadar çok vakit geçirilmesi ve buna müsaade edilmesi yani kötü yönetim, yanlış karar vardı. Çok kötü bir maç yönetti. Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar izin verme… Kaleciyi suçlamıyorum, stoperleri suçlamıyorum, burada maçın hakeminin artık bunu yönetmesi gerekiyor. Bu seviyede bunu yönetemiyorsanız o zaman bu tür maçlara çıkmayacaksınız veya bu tür maçlara atanmayacak. Maçı yavaşlatan, maçı oynatmamaya çalışan hakemler bu tür maçlara çıkmayacak o zaman. Bu seviyede değiller demek ki. Verilen kararları yanlış görürsün, doğru görürsün onlar ayrı. Art niyet, kötü niyet orada bir sürü şey arıyoruz. Biraz maçı oynatmaya çalışsalar, çok daha güzel olacaktı. Maçın başında rakip sahada oynadık, top bizdeydi. Pozisyonlara girmeye çalıştık arkadan sürpriz bir gol yedik. Devamında golü bulduk. Bizim açımızdan beni mutlu eden, taraftarımızı heyecanlandıran 10 kişi kalmış bir takım, geri kalan bir bölümde hem oyuna daha çok hükmetti hem rakip sahada oynadı. Baskı yaptı, topa sahip oldu, pozisyona girdi, penaltı kazandı, kaçırdı, son dakika çok önemli ve çok değerli. O yüzden oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler, hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize inanılmaz bir destek verdiler. Onlarla beraber bu bütünlüğü sağlamak güzeldi. Bu da bizim için bir hikaye. 10 kişi bir maç kazanmak özellikle takımın özgüveninin yerine gelmesi, 10 kişi bile kazanacağını görmek bu bizim açımızdan aslında iki katı sevindirici maç oldu. Yaşar hocaya buradan teşekkür ederim. 3 deplasmandan 2’si ligin en zorlu deplasmanlarındandı. Yeni oluşan bir takım, transferler geliyor, yeni transferler eklemek istiyoruz. Onun mücadelesi ve çabası var. Gidecekler, kalacaklar var, teklifler geliyor, teklifler gidiyor. Çok zor bir süreç aslında bu takım oluşumu için. Bir de sonradan katılan oyuncularımız var, gerçek performanslarını bulmaları biraz zaman alıyor. Bu bölümde 10 puan baktığımızda. Benim üzüldüğüm iç sahada kaybettiğimiz Giresun karşılaşması. Orada kaybettiğimiz üç puan, yaptığımız en büyük hataydı hem kendi adıma hem takım adına. Geçen hafta maçta çok net pozisyonlar kaçırdık Trabzon karşısında. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Bu hafta kazandık, önümüzdeki hafta yine deplasman var. İlk 10 haftanın 6’sı deplasman, 3’ü içeride, bir tane de bay geçiyoruz. Zorlu bir fikstür. Bu ikinci yarı tabii ki tam tersine dönecek. Bu bizim lehimize olacak, taraftarımızla daha çok bir arada olacağız. Bundan sonraki takım oluşumuyla birlikte çok daha iyi olacak. Daha iyi yerlerde olmak istiyoruz. Herkes bu sene iddialı. Güzel bir lig bizi bekliyor. Bu haftalarda takımların bu kadar yakın olması, Türk futbolseverler için bence çok güzel bir ortam.”
“Şu anda oynayan oyuncularımızdan herhangi biri bizden ayrılmayacak. Onun yanında yapacağımız transferler var. Icardi ve Kaan Ayhan devam ediyor. Onların yanında belki 1-2 kişi daha kadromuzu güçlendirebilecek şekilde aramıza katabilirsek bir rekabet oluşturmak istiyoruz. En iyi ortamı oluşturmak istiyoruz. Bütün takımlar gerçekten iyi kadrolar kurdu. Herkes çok fazla oyuncu aldı. Önümüzde de 3 gün var. Bu 3 gün içerisinde takımımıza bir takviye yapabilirsek tabii ki iyi olacak ama istediğimiz gibi olmazsa da devre arasından sonra tekrar düşünülebilir.”
Okan Buruk, Sacha Boey’in bugünkü performansı hakkında kendisine yöneltilen soruya ise şu şekilde yanıt verdi:
“Sacha Boey bugün çok önemli performans verdi. Sezon başı bizle beraber değildi 1 haftalık gecikmesi olmuştu. Devamında forma şansı geldi, çok da iyi oynuyor. Onunla da devam etmek istiyoruz.”
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