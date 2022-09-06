6 Eylül 2022 Salı

Baba Oğul Birlikte


 Okan Buruk'un oğlunun en büyük hayali babasını Galatasaray teknik adamı olarak görmekti. Hep mutlu olun hak ediyorsunuz.

Ortayı Yapan zaman:
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