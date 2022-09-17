İcardi : Çok Mutluyum

“Gerçekten çok mutluyum kazandığımız için. Oynadığım için çok mutluyum. Galatasaray formasıyla ilk maça çıkışımdı. Gerçekten çok mutlu hissediyorum şu anda. Bütün haftayı antrenmanlarla geçirdim. Takımla birlikte antrenmanlara çıktım. İlk maçımıza çıktık ve kazandık taraftarımızın önünde. Bu çok güzel bir his. Taraftarımızla 3’lü çektirmek çok güzel bir duygu. Uçakta ailemle birlikte de yapmıştık. Burada taraftarımızın önünde kazandıktan sonra bunu yapmak özel bir histi.”
Icardi, henüz hazır olup olmadığıyla ilgili kendisine yönetilen soruya ise şu şekilde yanıt verdi:
“Antrenörümüz karar verecek buna. Ben yüzde yüzümü takımıma veriyorum. Takımla birlikte antrenmanlara çıkıyorum. Önümüzde milli takım arası var. O sırada da çalışacağız. Bu çalışmaların sonunda da hocamızın kararı olacak elbette.”
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