2 Eylül 2022 Cuma

Fatih Terim Floransa'da


 Floransa'da #Netflix "Terim" belgeselinin afişi.

📍"Terim buradaydı"
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