Mata'dan Açıklama

Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Hocamızın kadrodan memnun olduğunu düşünüyorum. Oynamak, mücadele etmek ve kazanmak istiyoruz. Takımın bunu her sezon yapması gerekiyor. Kondisyon hocalarımızla çalışma fırsatı yakaladım. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Sezon maçlarında kendimi olabildiğince göstereceğim.”
“Transfer çok kısa süre içinde gerçekleşti. Türkiye’de bu kadar büyük bir takımdan teklif geldiğini öğrendikten kısa bir süre sonra görüşmeleri tamamladık. Erden Bey ile görüştük. Onun gelmiş olması bu süreci hızlandırdı. Ben de uçağa atlayıp buraya geldim.”
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