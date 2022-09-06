6 Eylül 2022 Salı

Tek Kişilik Dev Gösteri


 Torreira orta sahanın hamalı ve takım 10 kişi kalmışken resmen 2 kişilik oynadı.

Ortayı Yapan zaman:
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