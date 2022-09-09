Milot Rashica Galatasaray'da

28 Haziran 1996’da Kosova’nın Vushtrri kentinde doğan oyuncu, Kosova Vushtrri’de futbol hayatına adım attı.
2015 yılında Hollanda’nın Vitesse ekibine giderek vitrin yapan Rashica, 100 maçta 15 gol ve 24 asistlik performansıyla dikkat çekti ve ilk büyük transferini Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’e giderek yaptı.
Almanlar onu 8.1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Bremen ekibinde 2,5 sezon geçiren Kosova asıllı Arnavut futbolcu Bundesliga’da 87 maçta 21 gol ve 17 asistle dikkat çekti. Werder Bremen kariyerini İngiltere Premier Lig hayaliyle sona erdiren Rashica, 30 maça çıktığı Norwich City’de bir kez golle buluşabildi.
Kanatlarda ve forvet arkasında forma giyebilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Kosova A Milli Takımı’nın formasını 43 kez sırtına geçirdi ve 8 gol kaydetti.
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