Baran'dan Açıklama

“Okan hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Galatasaray altyapısında oynayan her çocuğun hayali burada taraftarımızın önünde maça çıkabilmek. Ben ve arkadaşlarım bunu gerçekleştirdik. İstanbulspor zaten bir Süper Lig takımı. Bizim için hazırlık maçı değili lig maçı gibi oldu. Taraftarımızın müthiş desteği vardı. İlk yarıda mükemmel oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle beraber kopmalar oldu. Olabilir. Genel olarak sahada iyi bir Galatasaray vardı.”
“Hafta içi Fredrik ve Juan ile özel konuşmalarım oldu. Onlar bana yol gösterici oldular. Bugün de öyle oldu. Onlarla oynamak hayal gibi. Nereye baksam bir yıldız oyuncu var. Onlarla oynamak çok keyifliydi.”
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