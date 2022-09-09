Yusuf Demir Galatasaray'da

2 Haziran 2003’te Avusturya’nın başkenti Viyana’da dünyaya gelen Yusuf Demir, First Vienna’da adım attığı futbol hayatına Rapid altyapısında devam etti.
Kanatlarda ve forvet arkasında forma giyebilen genç yetenek, Rapid Wien’de 2019’da A takıma çıktıktan sonra büyük potansiyel görülerek Barcelona tarafından 2021-22 yaz transfer sezonunda kiralandı. Barça’da yarım sezonluk macerasının ardından Rapid’e geri döndü.
Avusturya ekibinde A takım düzeyinde 57 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.
Avusturya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde oynayan Yusuf Demir, 28 Mart 2021’de Avusturya’nın Faroe Adaları’na karşı oynadığı Dünya Kupası elemeleri maçında ilk kez A milli takım forması giydi. Avustura A Milli Takımı’nda dört maçta boy gösterdi.
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