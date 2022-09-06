Sene başından beri taraftarlarımız bize her zaman destek olarak yanımızda yer aldılar. Geçen sene çok farklıydı. Bu sene yola daha farkı devam ediyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Takım olarak Galatasaray için savaşmaya, forma için savaşmaya devam edeceğiz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zamanla birlikte ben ve tüm takım arkadaşlarım en iyi performansımızı sergileyeceğiz.”
“Çok mutluyum. Üç sene sonra buraya geri geldim. Tekrar burada oynuyorum. Yaşımla beraber çok kolay olmasa da son terime kadar Galatasaray için elimden geleni vermek istiyorum. Galatasaray için gol atmak, taraftarlarımızı sevindirmek istiyordum. Antalya’da olduğu gibi taraftarlarımızın desteğiyle golü attım. Ben gol için doğdum. Galatasaray gibi duyguları size çok fazla veren bir kulüpte oynadığım için de çok şanslıyım.”
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