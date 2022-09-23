23 Eylül 2022 Cuma

Salah Modu


 “Sabah uyandığında o yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim, sonra bakıyorum güneşe, evet diyorum doğdu güneşim…Tık elimi yüzümü yıkıyorum, güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum.”

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