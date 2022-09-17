Okan Hocadan Açıklamalar

Çok organize bir takım karşı oynadık. Bugün üç tane ayağı iyi ve gezen orta saha ile başladılar. Bizim de dinamizmimiz olmayınca zaman zaman çok rahat paslarla bizi geçtiler. Bu istemediğimiz bir şeydi. Kendi sahamızda baskı istiyorduk. Golle başladık. O baskıyı devam ettirmek istiyorduk ancak zaman zaman paslarla geçildik. Üç puan almak çok önemliydi. Bugün lider bitirdik. Gol yememiş bir takıma iki gol attık. Ligin liderini yenerek liderliğe geçtik. Bunlar değerli ve önemli.”
“Geçen hafta hem oyun hem skor daha çok mutlu etti. Bu hafta sayılar bizde üstünlük gösterse de daha iyi olmamız gerektiğini farkındayız. Hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Pas seçimleri, savunma arkası koşular… Attığımız ikinci golde Leo’nun etkili bir koşusu, ceza sahası içinde Mauro’nun kaleye hücumu bize golü getirdi. Bu tür buluşturmaları daha doğru yapabilirdik. Sonuç olarak istediğimiz galibiyeti elde ettik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Araya gireceğiz. Hazırlanma sürecimiz olacak. Son hafta 5 oyuncu takıma katıldı. Birçoğu milli takıma gitse de eksiklerimizi göreceğiz. Araya kazanarak girmenin mutluluğumu yaşıyoruz.”
Sezona başlarken hedefimiz lider olmak, bu takımı şampiyonluğa ulaştırmaktı. Galatasaray en çok yıldıza sahip olan, Avrupa’da kupalar kazanmış bir takım. Galatasaray’ın genlerinde şampiyonluk var. Deplasman maçlarımız çok fazlaydı ve bu fikstürü zorlu geçtik. Şu anda oyun olarak çok daha gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Bir heyecan var. Taraftarımız dışarıda mutlu. Onların heyecanını devam ettirmek istiyoruz. Bizimle birlikte şampiyonluk isteyen takımlar var. Bu sezon çok çetin geçecek diyebiliriz. Konyaspor çok iyi bir takım. Geçen sene bunu gösterdiler. Şampiyonluk için oynayan takımların dışında Adana Demirspor gibi takımların bu yarışın içinde olabileceğini söylemem gerekiyor. Başakşehir de çok iyi başladı. Dört büyükler iddialı. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Biz de hafta hafta giderek hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağız.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder