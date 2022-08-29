Lucas'tan Açıklama

Çok memnunum. Yeni bir kültür benim için. Galatasaray’a gelmek benim için çok hoş bir his. Ailem de bana destek oldu. Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Hem takım olarak hem de bireysel olarak gelişimim sürüyor. Takım iyi hisler yaşıyor. Ben de dakika olarak daha fazla oynamaya başladım. Geliştirmemiz gereken şeyler olacaktır. Bunları çalışarak halledeceğiz.”
“Gelişen ve büyük oyuncuları olan bir takımız. Antrenörümüzün istediğini saha içinde görmemiz çok önemli. Bunu saha içinde gördük. Kazanmış olsaydık daha iyi olacaktı ama ligimiz açısından baktığımızda bir puan önemliydi.”
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