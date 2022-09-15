15 Eylül 2022 Perşembe

Sihirbaz Kerem


Harry Potter şov yapmaya başladı. Hep aynı şeyi söylüyorduk. bir gol atsa rahatlayacak ve devamı gelecek nitelikte. Fizik olarak eksik değildi sadece gol atamayınca öz güven problemi yaşıyordu onu da şimdilik atlattı gibi.

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