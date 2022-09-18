18 Eylül 2022 Pazar

Messi'den Yeni Rekor


 Messi CL'de tam 39 farklı takımın filelerini havalandırdı!

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