Yunus'tan Açıklama

Bütün takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Onlarla beraber çok güçlüyüz. Trabzonspor ve Gaziantep maçlarıyla birlikte artan bir oyun grafiğimiz var. Sadece bunu skora yansıtamıyorduk. Şimdi skora yansıttık. Ben bir asist yaptım. Kerem iki gol attı. Biz gollere katkı yaptıkça daha farklı skorlar ortaya çıkacak.”
“Geçen sene benim için sezon çok iyi geçmişti. Tabii ki beklenti yüksek. Bu beklentiyi karşılamak için çok çalışıyoruz. Bazen bu beklentiyi skora yansıtamasak da elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Kerem ile beraber skora katkı yapmak istiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.”
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