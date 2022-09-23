23 Eylül 2022 Cuma

Lewa'nın Yolu


 Robert Lewandowski: "Barcelona'da Ballon d'Or kazanmaya giden yolun, Bayern'dekinden daha kısa olduğunu düşünüyorum."

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