9 Eylül 2022 Cuma

Juan Mata KAP Bildirimi


 Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir. 

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