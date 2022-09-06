6 Eylül 2022 Salı

Şampiyonluk Habercisi


 Böyle fotoğrafları önemserim. Takım olmak,birlikte üzülmek,birlikte savaşmak,birlikte sevinmek şampiyonluk habercisidir.

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