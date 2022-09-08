8 Eylül 2022 Perşembe

Ballon D'or Almaya Niyetli


 Geçen sezon Ballon D’or ödülünü almayan Lewandowski o gece menajerini arayıp Barcelona’ya gitmek istediğini söylemişti zaten. “Şimdi de vermeyin görelim bakalım” modunu açtı !

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