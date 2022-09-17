Torreira'dan Açıklama

Biz biliyorduk zaten güçlü bir takım olduklarını, güçlü bir oyun planları olduğunu… Zor bir maç oldu bizim için de. Bu maçın liderlik açısından da önemi vardı bizim için. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık sahada mücadele ettik ve mücadele gerektiren bir maçtı zaten.”
“Gerçekten önemli bizim orada yaptığımız şey. Arada biraz mesafe bıraktığımız için ilk yarıda golü de orada yemiştik zaten. Burada sıkıntılar olabiliyordu. Devre arasında hocamız bizimle konuştu, hepsini anlattı biz de onu dinledik. Sonrasında iyi bir şekilde oynayabildik. Çok önemli bir görevimiz var orada. Aramızdan filtreliyebildikleri zaman topu çok tehlikeli oluyor.”
“Türkçe çok zor bir dil. Şöförüm ve aşçımla konuşmaya çalışıyoruz. Florya’da da herkes bize yakın davranıyor. Konuşmamız için yardımcı oluyorlar bize. Sempatik olmaya çalışıyorum, herkesle yakın ilişki kurmaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerletmeye çalışıyorum Türkçemi
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