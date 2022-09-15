15 Eylül 2022 Perşembe

Bir Takıma Fena Patlayacak


 Hem frikik atarken hem de akan oyunda çok değişik bir şut tekniği var. Var gücüyle vurmuyor ama top çok etkili gidiyor. Şu anda direkleri dövüyor ancak goller yakın zamanda.

Ortayı Yapan zaman:
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