23 Eylül 2022 Cuma

Ballon D'Or Adayı Türkler


 🔥Ballon d'OR'a aday gösterilen Türk futbolcular;

👤Nihat Kahveci 2003 ( 18. Sıra ) 👤Hasan Şaş 2002 ( 11. Sıra ) 👤Yıldıray Baştürk 2002 ( 9. Sıra )
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