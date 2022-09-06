6 Eylül 2022 Salı

Etkisi Görülmeye Başladı


 Bir takıma patlayacak ama kime bakalım? Muazzam frikik atıyor. Direkten dönen şutları yakında girecek belli oldu. Torreira işin hamallık kısmını yaparken bu adam şiir yazıyor resmen.

Ortayı Yapan zaman:
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